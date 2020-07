Scuola, ministra Azzolina: “Banchi monoposto? Ho letto corbellerie e numeri a caso, mai imposto nulla. Saremo pronti per settembre” (Di martedì 28 luglio 2020) “Ho letto corbellerie e numeri a caso, anche sui costi, esprimo tutto il mio biasimo”, così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso dell’informativa sull’apertura dell’anno scolastico alla Camera dei deputati commenta quanto uscito negli ultimi giorni in merito ai banchi monoposto. “Si tratta di banchi di tipo tradizionale o innovativo – replica alle critiche – ma non abbiamo imposto una sola tipologia. Ma lo Stato si è preso la responsabilità di sostenere le scuole aiutandole a rinnovare gli arredi”. “Saremo pronti per settembre – rivendica – l’obiettivo è di riportare tutti a ... Leggi su ilfattoquotidiano

L'aveva provato la ministra Lucia Azzolina in prima persona, in diretta, per dimostrarne la comodità e tentare di s… - Niente termoscanner nelle scuole perché "la misurazione va fatta a casa". Allora perché fare controlli in tutti gli… - Scuola, alle 12 l'informativa alla Camera della ministra Azzolina sul rientro a settembre - Scuola, Azzolina: 'A settembre si torna in classe. Saremo pronti. Basta con le classi pollaio': 'A settembre la scuola ri…