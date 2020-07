Scuola: le novità per il ritorno a settembre fra medici negli istituti e protocolli per gestire i contagi (Di martedì 28 luglio 2020) Non si ferma il confronto fra il Ministero dell’Istruzione e le parti sociali per un ritorno a Scuola in sicurezza. Al vaglio degli esperti c’è ora il nuovo regolamento anti-Covid per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021, che dovrebbe iniziare il 14 settembre. Entrate scaglionate, misurazione della temperatura e medici negli istituti, sono alcune delle novità introdotte. ritorno a Scuola: un medico per ogni istituto La prima novità inserita per un ritorno a Scuola in totale sicurezza riguarda la presenza di un medico dell’Asl in ogni istituto scolastico. Sarà un punto di riferimento per ogni dubbio o necessità da parte del personale ed ... Leggi su notizieora

