Scuola | indagine | molti edifici hanno almeno 100 anni di età

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Molte scuole italiane hanno almeno 100 anni di vita, e un edificio su quattro non è stato costruito per ospitare un istituto scolastico ma è stato riadattato successivamente, s ...

Lusetti (Legacoop): “Il Paese non riparte se non riaprono le scuole”

Sondaggio SWG-Legacoop, l’accordo sul Recovery Fund fa crescere di 13 punti la fiducia degli italiani nell’Europa; giudizio severo su misure del governo per la scuola Sondaggio SWG-Legacoop, l’accordo ...

