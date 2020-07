Scostamento di bilancio, centrodestra avverte Conte: “Basta cambiali in bianco, ecco le nostre richieste” (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug – Il centrodestra si ricompatta sullo Scostamento di bilancio chiesto da Giuseppe Conte. Forza Italia, che in un primo momento sembrava fosse per il sì per il consueto senso di responsabilità tanto apprezzato dal premier, potrebbe votare no. “Il nostro sostegno non è scontato”, chiarisce Silvio Berlusconi. “Abbiamo proposto il rinvio delle scadenze a fine anno, l’azzeramento delle sanzioni per chi non ha potuto pagare la rata di luglio e la proroga della cassa integrazione. Vediamo se accoglieranno queste indicazioni fondamentali per l’economia“, fa presente il presidente di Forza Italia. L’incontro Salvini-Meloni-Tajani Parole poi confermate dalla linea ufficiale del centrodestra. Infatti nel pomeriggio si sono incontrati ... Leggi su ilprimatonazionale

