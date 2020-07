Scoppia bombola del gas, bambina di 4 anni scaraventata contro la parete: è gravissima (Di martedì 28 luglio 2020) Rivoli Veronese - Una bambina di 4 anni è rimasta gravemente ferita poco dopo le 17 di oggi a Rivoli Veronese dallo Scoppia di una bombola del gas utilizzata in casa per cucinare. La piccola è stata ... Leggi su leggo

L'Arena

Rivoli Veronese - Una bambina di 4 anni è rimasta gravemente ferita poco dopo le 17 di oggi a Rivoli Veronese dallo scoppia di una bombola del gas utilizzata in casa per cucinare. La piccola è stata ...Una bambina di 4 anni è rimasta seriamente ferita dallo scoppio di una bombola avvenuto in casa. È successo a Rivoli Veronese oggi alle 17. Soccorsa dal 118 intervenuto con automedica e ambulanza, è s ...