Scena horror a Portici: organi estratti dopo l’omicidio (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) – Una Scena dell’orrore, quella che sta emergendo nelle ultime ore a seguito delle indagini sull’omicidio-suicidio consumatosi la scorsa sera a Portici, nel Napoletano. L’uomo, il 65enne Giovanni Fabbrocino, dopo aver brutalmente assassinato la compagna a suon di fendenti ha anche dissezionato il cadavere, probabilmente con lo stesso coltello con cui ha ucciso la 58enne, Maria Adalgisa Nicolai. dopo l’omicidio il compagno della vittima avrebbe persino estratto dal corpo della ricercatrice alcuni organi vitali, prima di gettarsi dal balcone dell’abitazione di via Libertà. Queste le prime indiscrezioni che emergono, in maniera sconcertante, in attesa di tutti i risultati dell’autopsia. L'articolo ... Leggi su anteprima24

