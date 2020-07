Sbarchi e fughe di migranti a Lampedusa, il Governo ora ha una soluzione: “Invieremo militari e navi” (Di martedì 28 luglio 2020) Il Governo è pronto a mandare i militari in Sicilia per tenere sotto controllo la situazione nei centri per migranti. L’appello di Nello Musumeci è stato accolto da Luciana Lamorgese. Forse, non come ci si aspettava. Sarà il personale militare dell’operazione Strade sicure ad essere mandato in Sicilia, dove la situazione migranti, a causa di … L'articolo Sbarchi e fughe di migranti a Lampedusa, il Governo ora ha una soluzione: “Invieremo militari e navi” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

