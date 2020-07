Sbarcano col barboncino: il video dei migranti travestiti da turisti (Di martedì 28 luglio 2020) Pantoloncini, cappello in paglia, sigaretta in bocca, zainetto in spalla ma soprattutto un barboncino al seguito. Sono arrivati comodamente vestiti come se dovessero andare in vacanza i migranti sbarcati a Lampedusa. Potevano essere scambiati per turisti ed invece erano altri clandestini provenienti da Tunisi. (video Facebook pagina CMP a Difesa del Cittadino) La notizia degli undici tunisini sbarcati con il barbonicino è stata confermata dalla Guardia Costiera contattata da Repubblica: il gruppo di migranti avrebbe scelto la tenuta da turisti per passare inosservato. Una tra le donne protagoniste della strana vicenda ai microfoni di Mediaset News ha spiegato: "Sono stata 15 anni in Italia, poi sono tornata nel mio Paese e ora sono tornata di ... Leggi su iltempo

