Savignano Irpino, esito negativo dallo screening volontario (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSavignano Irpino (Av) – Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino, Fabio Della Marra Scarpone, ha avviato lo screening volontario. “Questa mattina sono giunti i dati ufficiali del primo monitoraggio alla popolazione al Covid-19. L’esito negativo, riguarda tutte le persone che su base volontaria hanno inteso aderire all’avviso pubblico. Nel mese di agosto sarà prevista la seconda sessione di monitoraggio con le medesime modalità”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

bassairpinia : SAVIGNANO IRPINO (AV) – SORPRESO IN POSSESSO DI HASHISH: 40ENNE SEGNALATO QUALE ASSUNTORE. - - irpinia24 : Savignano Irpino - Sorpreso in possesso di hashish: 40 segnalato quale assuntore - occhio_notizie : Savignano Irpino, sorpreso in possesso di droga: 40enne segnalato - occhio_notizie : Vasto incendio a Savignano Irpino, al rogo quattro ettari di terreno su Monte Sant'Angelo - irpiniatimes1 : Incendio a Savignano Irpino, a fuoco 4 ettari di terreno -