Sanità | Zingaretti “nel Lazio migliori cure e meno diseguaglianze”

ROMA (ITALPRESS) – Nel Lazio migliorano le cure, diminuiscono le diseguaglianze di accesso a livello geografico e diminuisce la mortalità evitabile (circa 960 decessi in meno per infarto). Durante la fase di Lockdown l'assistenza nella regione non si è fermata (effettuati 44 trapianti), a fronte di una riduzione degli accessi al pronto soccorso e all'ospedale per condizioni cliniche meno gravi, è aumentata l'offerta di interventi per il tumore alla mammella e sono diminuiti i parti cesarei. Sono alcuni dei dati che emergono da P.Re.Val.E. 2020, il programma regionale di Valutazione del Esiti degli interventi sanitari nel Lazio presentati dal governatore Nicola Zingaretti, dall'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, dal ...

