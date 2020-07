Sandra Zampa: “Riapertura degli stadi? Valutiamo giorno per giorno” (Di martedì 28 luglio 2020) “Riapertura degli stadi a settembre? Spadafora ha parlato di settembre ed è lui il ministro competente. Io credo che noi dovremo prenderci l’abitudine a guardare giorno per giorno come vanno le cose“. Lo ha dichiarato Sandra Zampa, sottosegretaria di Stato alla Salute, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “In molti paesi c’è un ritorno del contagio e questo ci deve far stare molto in campana. Detto ciò, noi pensiamo che se tutto resta com’è, e le persone si impegneranno a rispettare le regole date – e cioè il distanziamento, l’uso della mascherina e la massima igiene di mani e oggetti- ecco, se c’è un impegno severo delle squadre e di chi deve sorvegliare, trattandosi di ... Leggi su sportface

sportface2016 : Le parole di Sandra Zampa - chiadaina : “Impedire che l’utente venga orientato verso la libera professione intramuraria, quando le liste di attesa sono tro… - ottopagine : Welfare, arriva sottosegretario alla Salute Sandra Zampa #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Zampa Welfare, arriva sottosegretario alla Salute Sandra Zampa Ottopagine Mes, fuorionda a La7 durante l’intervento di Velardi: “Testa di c…”. Imbarazzo in studio

“Testa di c…”. È la frase che è risuonata nel corso della trasmissione “L’aria che tira estate” (La7), durante l’intervento del giornalista Claudio Velardi. Il dibattito del programma era incentrato s ...

Per un welfare a misura di persone e territori

A Benevento il 1° agosto in un incontro si approfondirà il Budget di salute, metodo che è applicato nelle strutture di welfare “Sale della Terra” e che è illustrato in uno dei position paper dell’Ista ...

“Testa di c…”. È la frase che è risuonata nel corso della trasmissione “L’aria che tira estate” (La7), durante l’intervento del giornalista Claudio Velardi. Il dibattito del programma era incentrato s ...A Benevento il 1° agosto in un incontro si approfondirà il Budget di salute, metodo che è applicato nelle strutture di welfare “Sale della Terra” e che è illustrato in uno dei position paper dell’Ista ...