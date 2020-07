Sanchez-Inter, trovata l'intesa sull'ingaggio. Ora si tratta con il Manchester United: le ultime (Di martedì 28 luglio 2020) La priorità dell'Inter si chiama Alexis Sanchez. Il Manchester United ha concesso la proroga del prestito fino al 5 di agosto, quando i nerazzurri affronteranno il Getafe nella gara secca degli ottavi di finale di Europa League: per vedere il cileno in tutta la competizione sarà necessario l'acquisto a titolo definitivo. Ipotesi che sembra crescere ora dopo ora. Genoa CFC v FC Internazionale - Serie A Come scrive La Gazzetta dello Sport, tra il club nerazzurro e Alexis è stata raggiunta una... Leggi su 90min

