San Giorgio del Sannio, emergenza idrica senza fine: attacca la Pedicini (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDa qualche giorno è l’unico argomento di discussione a San Giorgio del Sannio. E parlare di “emergenza idrica” ha quasi il sapore della beffa, considerato che nel MedioCalore quella dei rubinetti a secco è oramai una triste abitudine. Inevitabile la polemica politica. A intervenire è Francesca Pedicini, consigliere comunale d’opposizione e candidata per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali. Scrive la Pedicini: “Di comunicato in comunicato continua l’emergenza idrica a e in tanti altri comuni della provincia. Nel frattempo però il Presidente di è impegnato a finalizzare la propria candidatura alle prossime Elezioni Regionali della ... Leggi su anteprima24

GiovanniToti : Il 3 agosto inaugureremo il nuovo ponte che si chiamerà #Genova San Giorgio! #AvantiLiguria ?????????????? - GiovanniToti : Finiscono con una suonata di clason dei mezzi pesanti, le prove di carico sul Ponte Genova San Giorgio. Questo cant… - Agenzia_Ansa : Si chiamerà Ponte 'Genova San Giorgio' il nuovo viadotto sul Polcevera, inaugurazione il 3 agosto #ANSA - siviwow : RT @CapriottiLea: Castello di San Giorgio a Mantova, l'oculo del Mantegna nella Camera degli sposi. #ScrivoArte - pedlentezza : Nelle #marche i giretti in collina finiscono spesso così... #cicloturismo #gravel #cannondaletopstone… -

Ultime Notizie dalla rete : San Giorgio Ponte San Giorgio, il gasometro per ora resta al suo posto: «Non c’è pericolo di crolli imminenti» Il Secolo XIX Il 31 luglio scatta il fermo pesca, Coldiretti: sistema da rivedere, tavole invase da prodotti stranieri

3' di lettura 28/07/2020 - I marchigiani mangiano più pesce ma corrono sempre più il rischio di trovarsi in tavola prodotti stranieri. Soprattutto in vista del fermo pesca che arriva puntuale come ogn ...

golf, Pro Tour si fa sul serio

Al terzo posto con -22 il quartetto capitanato da Michele Cea con Mario Venturini, Giorgio Baiocchi e Gabriele Gugnali ... sua carriera da pro proprio con un successo in questo torneo al San Domenico ...

3' di lettura 28/07/2020 - I marchigiani mangiano più pesce ma corrono sempre più il rischio di trovarsi in tavola prodotti stranieri. Soprattutto in vista del fermo pesca che arriva puntuale come ogn ...Al terzo posto con -22 il quartetto capitanato da Michele Cea con Mario Venturini, Giorgio Baiocchi e Gabriele Gugnali ... sua carriera da pro proprio con un successo in questo torneo al San Domenico ...