San Fermo, cure palliative: ospedale Sant'Anna da premio (Di martedì 28 luglio 2020) SAN Fermo DELLA BATTAGLIA Da tempo all'ospedale Sant'Anna c'è una perfetta interazione tra terapie oncologiche e cure palliative e a riconoscerlo è stata anche la Società Europea di Oncologia Medica. "... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : San Fermo San Fermo riparte con la musica classica – Corriere di Como Corriere di Como Semifinali di pesca sportiva: un vero successo

Le due prove di semifinale fisheries zona B gruppo 8 coppa Italia di pesca sportiva che si sono disputate al Lago San Marco di Fermo hanno ottenuto risultati al di sopra di ogni pronostico. Massimo l’ ...

La pandemia e i suoi effetti raccontata con i grafici: i 3 progetti degli studenti

I tre progetti degli studenti del lab. di design dei sistemi del corso di laurea magistrale in design della Università degli studi della Repubblica di San Marino con la consulenza editoriale del Sole ...

