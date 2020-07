Sampdoria-Milan, Pioli punta la Roma: “quando rincorri non dipende solo da te. Ibrahimovic? Da lui una spinta decisiva” (Di martedì 28 luglio 2020) Penultimo appuntamento della stagione per il Milan, che domani affronterà in trasferta la Sampdoria, già salva grazie alla cura Ranieri. I rossoneri hanno ancora nel mirino la Roma, ma sarà difficile recuperare ai giallorossi 4 punti per ottenere l’accesso diretto ai gironi di Europa League, considerando che mancano solo due partite alla fine. Marco Luzzani/Getty ImagesStefano Pioli ha presentato oggi in conferenza la sfida con la Samp, chiedendo i tre punti ai propri giocatori: “le partite vanno giocate, affronteremo un avversario che sta bene fisicamente come noi e la squadra gioca serena. Ranieri ha fatto un ottimo lavoro. Le valutazioni precise sulla nostra stagione le faremo lunedì prossimo. Abbiamo accorciato la distanza sulla ... Leggi su sportfair

UEFAcom_it : Ronaldo-Bernardeschi, la Juventus batte la Sampdoria e si laurea Campione d'Italia ???? Il racconto di #JuveSamp ??… - napolimagazine : MILAN - I 23 convocati di Pioli per la sfida con la Sampdoria - milanmagazine_ : MILAN - I 23 convocati di Pioli per la sfida con la Sampdoria - Alemilanista86 : RT @mvb_80: Ho rivisto gli highlights di #Milan - Sampdoria dell'andata. Impressionante la differenza di prestazione di alcuni giocatori do… - sportli26181512 : Serie A, il Milan è reduce da due sconfitte di fila in casa dalla Samp: Domani alle 19.30, il Milan sarà impegnato… -