Sampdoria-Milan, Pioli: “Europa League? Non dipende solo da noi”. E sul futuro di Ibra, Romagnoli e Calhanoglu… (Di martedì 28 luglio 2020) Un giorno e sarà Sampdoria-Milan, match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A."Le partite vanno giocate. Affronteremo un avversario che sta bene fisicamente come noi e la squadra gioca serena. Ranieri ha fatto un ottimo lavoro. Le valutazioni precise sulla nostra stagione le faremo lunedì prossimo". Lo ha detto Stefano Pioli. Il tecnico del Milan è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Luigi Ferraris" (fischio d'inizio alle ore 19.30): oggetto di discussione, anche la possibile qualificazione della compagine rossonera in Europa League."Europa League? Purtroppo non dipende solo da noi ma dobbiamo lottare fino alla fine. Noi ... Leggi su mediagol

