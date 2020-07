Samanta Togni è il nuovo volto pronto ad affiancare Giancarlo Magalli (Di martedì 28 luglio 2020) Samanta Togni non ha mai smesso di allenarsi ma in vista del programma accelera i tempi ed intensifica gli sforzi Samanta Togni e Giancarlo Magalli sono pronti a riempirci le mattinate alla conduzione de I Fatti Vostri. Ballerina, ex danzatrice di Ballando con le stelle, ha 39 anni e sta già preparando il suo ritorno in tv. Appare essere sempre in forma smagliante, ma anche lei ha bisogno di seguire una dieta. Ha preso qualche chiletto durante la quarantena, però ammette di non avere mai smesso di allenarsi. Il ballo e lo sport sono stati i suoi migliori amici di sempre, lo sono tutt’ora. Purtroppo però non si può vivere di rendita, Ed ecco perché ha accettato l’incarico su Rai 2. Adesso ha iniziato a seguire una dieta ferrea, che possa ... Leggi su kontrokultura

