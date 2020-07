Salvini, telefonata di fuoco a Mattarella: "Siamo seriamente preoccupati per l'Italia" (Di martedì 28 luglio 2020) «La linea comune è che domani ci sarà una linea comune». Viene descritta così la situazione all'interno del centrodestra alla vigilia del voto delle Camere sul nuovo scostamento di bilancio, che il Governo chiederà mercoledì. Nelle due precedenti occasioni Lega, FdI e FI hanno detto sì all'allentamento dei vincoli sui conti: adesso però, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi attendono risposte. «Faremo le nostre proposte, poi ascolteremo le parole di Conte e decideremo», è il refrain. Se verranno accolte, almeno in parte, le opposizioni potrebbero anche votare sì. Diversamente sul tavolo resta il voto contrario o l'astensione. L'importante - è la linea - è restare uniti (come fatto oggi con il no alla proroga dello stato di emergenza), anche per marcare la ... Leggi su iltempo

In un "cordiale" colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella, il leader della Lega Matteo Salvini ha espresso "grande sconcerto e preoccupazione per la volontà del governo di prolungare lo ...

«A me dispiace quanto sta accadendo, perché ho dato l'anima per la Lega, c'ho creduto sempre, fino in fondo - afferma -. Io e mio padre, però, siamo due entità separate e io nel Consiglio comunale di ...

