Salvini senza mascherina in Senato | Pirro M5s | “Becera propaganda” Casellati | “Avviata istruttoria interna”

"Ieri proprio qui, al Senato, c'è stato chi ha rifiutato di indossare la mascherina, e mi riferisco al Senatore Salvini, un fatto gravissimo", così la senatrice del Movimento 5 stelle, Elisa Pirro, durante il dibattito generale sull'informativa del premier Giuseppe Conte sullo stato di emergenza nazionale. "È venuto qui per fare un atto di propaganda becero e senza senso – ha aggiunto la senatrice – Viene qui per mandare ai cittadini italiani un messaggio privo di ogni fondamento scientifico". Al termine dell'intervento è intervenuta la presidente di Palazzo Madama, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha chiarito: "Sull'episodio i Senatori e i questori ...

