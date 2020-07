Salvini senza mascherina? Bisogna avere il senso dello Stato, dice Speranza (Di martedì 28 luglio 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza interviStato a Radio anch’io su Rai Radiouno ricorda l’importanza di tener ben presente le misure di prevenzione per evitare nuovi focolai da coronavirus: “Ci sono misure essenziali, che non possono essere messe in discussione se non vogliamo vanificare i risultati ottenuti”. Il ministro della Salute Roberto Speranza, interviStato da Radio … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

