Salvini e i carabinieri di Piacenza: "Il comandante scelto dalla ministra De Micheli. E i grillini tacciono" (Di martedì 28 luglio 2020) “Fino all'autunno 2019 è stato comandante provinciale dei carabinieri di Piacenza, incarico che il comandante Michele Piras aveva lasciato dopo un anno per entrare nella segreteria dell'attuale ministro Paola De Micheli. Gli illeciti contestati a Piacenza risalgono addirittura al 2017: visto che i suoi alleati grillini tacciono, ci aspettiamo parole chiare da parte del ministro De Micheli”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su iltempo

