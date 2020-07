Salvini difende Fontana: 'Chi attacca la Lombardia senza motivi, attacca l'Italia' (Di martedì 28 luglio 2020) Matteo Salvini non ha dubbi sull'innocenza di Attilio Fontana e a 'Quarta Repubblica' è tornato sul caso camici che sta investendo il governatore della Lombardia. 'È una vergogna che qualcuno infami, ... Leggi su tgcom24.mediaset

ilfoglio_it : 'Umiliato, maltrattato. Mi hanno massacrato per per una vicenda ridicola. La Lega mi ha lasciato da solo'. Parla Ro… - fattoquotidiano : Salvini al M5s: “Volete legalizzare e spacciare droga”. Proteste dalla maggioranza, Casellati lo difende: “Deve pot… - SilenzieFalsita : Inchiesta camici, M5S: «Salvini difende Fontana, ma nel 2015 attaccava chi aveva conti in Svizzera» - alvariis : @nadiarizzo1210 Poi c'è chi, come Salvini, lo difende pure!!! - TonyoTony4 : SALVINI DIFENDE FONTANA OVVIO., OVVIO., OVVIO MA IO MI DOMANDO, LA COMMISSIONE DEI CAMICI SENZA BANDO DI GAR… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini difende Inchieste in Lombardia, Salvini difende la Lega: “Chissà perché su Zingaretti invece non c’è nulla” Fanpage.it Salvini difende Fontana: "Chi attacca la Lombardia senza motivi, attacca l'Italia"

Matteo Salvini non ha dubbi sull'innocenza di Attilio Fontana e a "Quarta Repubblica" è tornato sul caso camici che sta investendo il governatore della Lombardia. "È una vergogna che qualcuno infami, ...

Migranti, Salvini: "Mi processano e ora sbarcano barboncini"

"Il Viminale si accorge solo ora di dover fermare i flussi dalla Tunisia, con centinaia di immigrati in fuga dai centri di accoglienza e silenzio totale sulla redistribuzione degli immigrati all’ester ...

Matteo Salvini non ha dubbi sull'innocenza di Attilio Fontana e a "Quarta Repubblica" è tornato sul caso camici che sta investendo il governatore della Lombardia. "È una vergogna che qualcuno infami, ..."Il Viminale si accorge solo ora di dover fermare i flussi dalla Tunisia, con centinaia di immigrati in fuga dai centri di accoglienza e silenzio totale sulla redistribuzione degli immigrati all’ester ...