Salvini dice che gli 11 morti Covid di oggi non giustificano l’emergenza (Di martedì 28 luglio 2020) Nelle sue dichiarazioni di voto, Matteo Salvini ha attaccato il governo, i bollettini e i giornalisti che li diffondono. Ha citato i numeri di oggi, sottolineando come gli 11 decessi di oggi non siano sufficienti per chiedere una proroga dello stato di emergenza da parte dell’Esecutivo. Nel farlo ha citato, ancora una volta (come i ritornelli estivi a cui ci ha abituato) Mark Twain. Poi cita l’immancabile Sabino Cassese e i professori Bassetti e Zangrillo, dicendo che loro hanno ragione perché non ci sono più casi clinici. Ma se non ci sono casi clinici, perché le persone continuano a morire? LEGGI ANCHE > Avviata un’istruttoria nei confronti di Salvini per la sua presenza al Senato senza mascherina «Presidente Conte lei sta mentendo all’Italia ... Leggi su giornalettismo

chedisagio : Quando Salvini dice: 'io la mascherina non la metto' non sta rivendicando una libertà per sé. Sta mettendo in peri… - VittorioSgarbi : «Il rischio — dice il filosofo Bernard-Henri Levy — è che usciamo da questa crisi sanitaria con una epidemia di stu… - fattoquotidiano : Salvini al Senato senza mascherina: “Non ce l’ho e non la metto”. E partecipa in una sala all’evento di Sgarbi che… - wakemeupfrom : RT @catlatorre: Dice Salvini che 'il governo sparge migranti infetti per l'Italia per tenerci sotto stato d'emergenza'. Matteo, qui l'unic… - nina_sili16 : RT @chedisagio: Quando Salvini dice: 'io la mascherina non la metto' non sta rivendicando una libertà per sé. Sta mettendo in pericolo te.… -