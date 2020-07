Salto con gli sci, le squadre maschili e femminili a Eisenerz dal 2 al 6 agosto (Di martedì 28 luglio 2020) Parte la preparazione di Salto con gli sci. Le squadre “A”, “B junior” si raduneranno a Eisenerz (Aut) dal 2 al 6 agosto. Presenti Alex Insam, Daniel Moroder, Francesco Cecon, Mattia Galiani, Giovanni Bresadola e Andrea Campregher con i tecnici Zeno di Lenardo e Andrea Morassi. Stessa località anche per e ragazze dei gruppi “A” e “B” femminili con Manuela Malsiner, Lara Malsiner, Jessica Malsiner e Martina Ambrosi, seguiti dagli allenatori Andreas Felder e Sebastian Colloredo. Leggi su sportface

I raduni delle nazionali azzurre di salto e combinata nordica, impegnate dalla prima settimana di agosto tra Italia, Slovenia e Austria. Tanti impegni, per aprire un mese di agosto cruciale in termini ...Una serata per riannodare il filo dei sogni. Sabato torna il Galà della Neve e del Ghiaccio, la grande festa degli sport invernali organizzata dalla Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Fisi.