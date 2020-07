Salerno, la comicità di “Porno Subito” apre la XXXV rassegna del Teatro dei Barbuti (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 1 agosto 2020, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, si alza il sipario sulla XXXV edizione della rassegna estiva di Teatro “Barbuti Festival”. Ad andare in scena sarà la Compagnia I Gabbiani con “Porno subito”, di Ciro Villani e Ciro Ceruti, per la regia di Matteo Salsano. (ingresso 10 euro – www.postoriservato.it) In scena: Alfredo De Simone, Felice De Chiara, Licia Guerra, Daniela Tisi, Marco Bassi, Emanuela Guerra. Uno spettacolo tutto da ridere, un’ora e mezza di sane risate e divertimento, gli ingredienti ci sono tutti: Una Bella sui generis, la bisbetica indomata, una giovane “benedizione”, un sacerdote inconsapevole e… i due ... Leggi su anteprima24

