Salento, si addormentano sul materassino e finiscono al largo: soccorsi 2 turisti svizzeri (Di martedì 28 luglio 2020) Il sole, lo sciabordio delle onde, la fresca brezza che soffia a pelo d’acqua: talmente si sono rilassati che si sono addormentati e quando si sono svegliati erano ormai al largo, in mare aperto. È quanto successo a una coppia di turisti svizzeri in vacanza in Salento: 20 anni lei, 22 lui, si sono sdraiati su un materassino gonfiabile a riva, lungo una delle spiagge delle marine di Ugento, ma poi si sono addormentati e la corrente li ha trascinati via. Quando si sono accorti di essere in mezzo al mare hanno provato a riconquistare la riva nuotando ma con il vento che soffiava da Nord gli era impossibile. Così, hanno iniziato a urlare e sbracciarsi, nella speranza che qualcuno dalla spiaggia – distante ormai più di un chilometro – li notasse. Fortunatamente qualcuno ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilbuonvecchiom : RT @repubblica: Salento, si addormentano sul materassino e finiscono al largo: 2 turisti svizzeri soccorsi dagli acquascooter del 118 https… - christocatSW : RT @repubblica: Salento, si addormentano sul materassino e finiscono al largo: 2 turisti svizzeri soccorsi dagli acquascooter del 118 https… - Dolce_Globo : RT @repubblica: Salento, si addormentano sul materassino e finiscono al largo: 2 turisti svizzeri soccorsi dagli acquascooter del 118 https… - occhio_notizie : Si sono accorti di cosa stesse accadendo quando erano ormai lontani dalla riva - PietroPecchioni : RT @repubblica: Salento, si addormentano sul materassino e finiscono al largo: 2 turisti svizzeri soccorsi dagli acquascooter del 118 https… -

Ultime Notizie dalla rete : Salento addormentano Salento, si addormentano sul materassino e finiscono al largo: 2 turisti svizzeri soccorsi dagli acquascooter del 118 La Repubblica Salento, si addormentano sul materassino e finiscono al largo: 2 turisti svizzeri soccorsi dagli acquascooter del 118

Sole, lo Ionio con l'azzurro dei giorni migliori di tramontana e relax. Fin troppo relax, tanto da trasformare la miscela ideale dell'estate in un pomeriggio da incubo per due turisti svizzeri, una 20 ...

Sole, lo Ionio con l'azzurro dei giorni migliori di tramontana e relax. Fin troppo relax, tanto da trasformare la miscela ideale dell'estate in un pomeriggio da incubo per due turisti svizzeri, una 20 ...