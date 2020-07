Sace, nel primo semestre conferma solidità e sostegno a imprese (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sace chiude il primo semestre con una crescita dell'impegno a sostegno delle imprese italiane in un contesto di ciclo economico avverso, a fronte del ruolo rafforzato affidato a Sace con le disposizioni del Dl Liquidità. Le risorse mobilitate a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione sono risultate pari a 11 miliardi (+37% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), con più di 7.500 imprese servite di cui oltre il 90% appartengono al segmento Mid cap e Pmi. Con l'operatività di “Garanzia Italia”, i volumi complessivamente mobilitati a sostegno delle imprese italiane ammontano dunque a circa 20 miliardi. A trainare l'operatività è stata ... Leggi su iltempo

