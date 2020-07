Sace ha mobilitato 20 miliardi di euro in 6 mesi a sostegno delle imprese (Di martedì 28 luglio 2020) Primo semestre 2020 in crescita per Sace che ha archiviato il periodo con 20 miliardi di risorse complessivamente mobilitate per le imprese italiane, di cui 11 miliardi a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione (+37% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), con più di 7.500 imprese servite di cui oltre il 90% appartengono al segmento mid cap e piccole media imprese. In questo scenario, al tradizionale ruolo di supporto all’export e all’internazionalizzazione, si è aggiunta ad aprile 2020 l’operatività “garanzia Italia”, lo strumento previsto dal Decreto “Liquidità” per sostenere le imprese italiane colpite dall’emergenza pandemica e che ha nella ... Leggi su linkiesta

