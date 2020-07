Rummenigge: 'Manchester City in Champions League? Colpa della Uefa' (Di martedì 28 luglio 2020) "Manchester City in Champions? Colpa della Uefa". Il Ceo del Bayern Monaco, Karl-Heinze Rummenigge , ex attaccante tedesco dell'Inter, critica la decisione della federazione europea. Leggi su gazzettadelsud

GazzettaDelSud : Rummenigge: 'Manchester City in Champions League? Colpa della Uefa' - CalcioNews24 : Rummenigge: «Manchester City in Champions? Colpa della UEFA» – VIDEO - ClaraPorta4 : RT @CalcioFinanza: #Rummenigge commenta la sentenza del #TAS sul #ManchesterCity: «La #UEFA non ha fatto un buon lavoro» - vasilmikolajov1 : RT @Publico: Futebol: Rummenigge critica UEFA por castigo ao Manchester City - zihuatanejo1977 : RT @CalcioFinanza: #Rummenigge commenta la sentenza del #TAS sul #ManchesterCity: «La #UEFA non ha fatto un buon lavoro» -