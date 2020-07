Rubavano cimeli di Ayrton Senna: denunciati per ricettazione (Di martedì 28 luglio 2020) Circa 300 articoli tra modellini, t shirt, caschi, guanti, tute da corsa e oggettistica varia, risultati essere cimeli originali del pilota automobilistico Ayrton Senna. Questo il materiale che i Carabinieri hanno sequestrato ieri mattina, a Chivasso, nel torinese, in un negozio di articoli usati nell’ambito di un’indagine per un furto in un’abitazione in provincia di Asti. I militari hanno accertato che la merce era stata consegnata al negoziante da due italiani, di 31 e 32 anni nell’astigiano ed entrambi sono stati denunciati per ricettazione. Leggi su sportface

