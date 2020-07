Rubano l'orsetto con le ultime parole della madre. Ryan Reynolds offre ricompensa per ritrovarlo (Di martedì 28 luglio 2020) Le hanno rubato l’orsetto di peluche, ma non uno qualunque: era uno di quegli orsetti capaci di registrare i messaggi vocali e sul suo c’era registrata la voce della mamma scomparsa. Per aiutare la giovane Mara Soriano a ritrovare il tesoro prezioso si è mosso perfino Ryan Reynolds che ha messo una taglia sul pupazzo: “Cinquemila a chi riporta questo peluche a Mara. Non sarà fatta nessuna domanda. Penso siamo tutti d’accordo che questo orsetto debba ritornare a casa sua”, ha scritto l’attore in un tweet. Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50— Ryan Reynolds ... Leggi su huffingtonpost

