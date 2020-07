Roy Keane, bordata a De Gea: “Se il Manchester United vuole vincere la Premier League deve cambiare portiere” (Di martedì 28 luglio 2020) Una qualificazione alla prossima edizione della Champions League ottenuta all'ultima giornata di Premier League. Il Manchester United sorride e si prepara ad affrontare la prossima stagione con una spinta maggiore. Ma per migliorare e ottenere risultati migliori in campionato serve una svolta, anzi, serve cambiare portiere. Questa la certezza dell'ex Roy Keane che ai microfoni di Sky Sports ha lanciato una vera e propria bordata ai danni di David De Gea, attuale titolare dello United.Roy Keane: "Per vincere la Premier League devono cambiare De Gea"caption id="attachment 843571" align="alignnone" width="886" De Gea (Getty Images)/caption"Non sono mai ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Roy Keane, bordata a De Gea: 'Se il Manchester United vuole vincere la Premier League deve cambiare portiere' -… - M8Wong : @SVargasOK El mio: Chilavert, Montero, Sergio Ramos,Stamp, Gattuso,Van Bommel, Simeone ,Roy Keane, Di Cannio , Cantona y Zlatan - ConJota_Doble : @SVargasOK Gattuso? De Jong? Roy Keane? Barton? Cantona? Paolo Montero? Chilavert? El Cholo? - Giusepparente : RT @BritishFootball: Vi prego, godetevi la reazione di Roy Keane ai festeggiamenti dell’Aston Villa dopo la salvezza ???????????????????? “Immagina… - sestini1926 : RT @BritishFootball: Vi prego, godetevi la reazione di Roy Keane ai festeggiamenti dell’Aston Villa dopo la salvezza ???????????????????? “Immagina… -

Ultime Notizie dalla rete : Roy Keane Roy Keane, bordata a De Gea: “Se il Manchester United vuole vincere la Premier League deve cambiare portiere” ItaSportPress De Gea non si vede più

Non è un grandissimo periodo per i portieri spagnoli. Persino nella Liga a risaltare sono stati soprattutto gli stranieri, Jan Oblak e Thibaut Courtois, mentre altrove sono stati musi lunghi a ripetiz ...

Erling Haaland, dalla foto da antidivo alla lite coi buttafuori che lo cacciano dalla discoteca

Un talento innegabile, ma anche qualche comportamento sopra le righe. Erling Haaland, a neanche 20 anni, è già destinato a brillare nei massimi palcoscenici calcistici, ma forse dovrà cercare di migli ...

Non è un grandissimo periodo per i portieri spagnoli. Persino nella Liga a risaltare sono stati soprattutto gli stranieri, Jan Oblak e Thibaut Courtois, mentre altrove sono stati musi lunghi a ripetiz ...Un talento innegabile, ma anche qualche comportamento sopra le righe. Erling Haaland, a neanche 20 anni, è già destinato a brillare nei massimi palcoscenici calcistici, ma forse dovrà cercare di migli ...