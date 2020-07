Romania: 1.284 nuovi positivi e 33 vittime in 24 ore (Di martedì 28 luglio 2020) È la Romania la nuova "sorvegliata speciale" d'Europa sul fronte della pandemia di COVID-19 e il principale focolaio europeo per quanto riguarda i Paesi dei Balcani. Da giorni la curva del contagio è in aumento e nelle ultime 24 ore sono stati accertati 1.151 casi di COVID-19 e 33 decessi.Lunedì, per fare un confronto, erano stati comunicati 1.284 nuovi positivi accertati nelle 24 ore precedenti e 15 decessi che avevano portato il totale dall'inizio della pandemia a 2.165 vittime in totale. Oggi, coi dati resi noti in queste ore, il numero delle vittime è salito a 2.239, mentre il totale dei contagiati ha toccato quota 47.053.L'Italia è tra i primi Paesi ad aver imposto delle restrizioni agli ingressi dalla Romania, ma quei limiti ad oggi resteranno ... Leggi su blogo

polisblogit : COVID-19 in Romania: 1.284 nuovi positivi e 33 vittime in 24 ore - giannettimarco : RT @ultimenotizie: La #Romania si conferma tra i principali focolai d'Europa per quanto riguarda il #coronavirus. Nel paese balcanico nelle… - ApPietri : RT @Corriere: Romania, nuovo record di contagi: sono 1.284 in un giorno - myrand72 : RT @ultimenotizie: La #Romania si conferma tra i principali focolai d'Europa per quanto riguarda il #coronavirus. Nel paese balcanico nelle… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: La #Romania si conferma tra i principali focolai d'Europa per quanto riguarda il #coronavirus. Nel paese balcanico nelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Romania 284 COVID-19 in Romania: 1.284 nuovi positivi e 33 vittime in 24 ore Polisblog.it In Romania: 1.284 nuovi positivi e 33 vittime in 24 ore

I siti del welfare, che nascono nel 2002, oltre alle news sul welfare, politica , sindacale ,cultura ecc. sono arricchiti con video, una mediateca, da foto notizie, sondaggi, petizioni, blog e lettere ...

L’Europa teme la seconda ondata e si blinda

Dalla quarantena all’obbligo di macherine, il timore generale dei governi è che si passi da focolai più o meno localizzati alla circolazione incontrollata del virus Dopo l’illusione di poter vivere un ...

I siti del welfare, che nascono nel 2002, oltre alle news sul welfare, politica , sindacale ,cultura ecc. sono arricchiti con video, una mediateca, da foto notizie, sondaggi, petizioni, blog e lettere ...Dalla quarantena all’obbligo di macherine, il timore generale dei governi è che si passi da focolai più o meno localizzati alla circolazione incontrollata del virus Dopo l’illusione di poter vivere un ...