Roma, Totti scatenato: sotto contratto un terzino del Genoa (Di martedì 28 luglio 2020) Roma - Francesco Totti non si ferma più e continua a mettere sotto contratto giovani promesse. L'agenzia ha ufficializzato l'arrivo di Andrea Nesci , terzino classe 2003 del Genoa: 'Benvenuto nella ... Leggi su corrieredellosport

Romano, nato in una calda estate del 1995 mentre la capitale iniziava a scoprire Francesco Totti e Alessandro Nesta. Cresciuto tra la terra e i sassi dei campetti della periferia romana e appassionato ...Pietro Castellitto, che ricordiamo interpreterà Francesco Totti in una serie tv per Sky (qui la notizia), sarà in Concorso nella sezione Orizzonti alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ...