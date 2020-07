Roma sotto minaccia, altri incendi nelle aree verdi. Trovati due distinti inneschi: è la prova che i roghi sono dolosi (Di martedì 28 luglio 2020) Prima i roghi dei cassonetti, ora quelli nelle aree verdi. Continuano con preoccupante regolarità gli incendi nella Capitale tanto che ieri ne sono stati appiccati due, il primo ad Acilia nel Parco della Madonetta e il secondo nel parco delle Sabine all’incrocio tra viale Cesco Baseggio e via Mario Soldati. Due episodi, avvenuti a poche ore di distanza, su cui sono ben pochi i dubbi sulla loro natura dolosa e per i quali è forte il sospetto che sia in corso un attacco al patrimonio cittadino e alla sindaca Virginia Raggi. A preoccupare di più è stato l’incendio di Acilia, il cui territorio è da settimane nel mirino dei piRomani, con le fiamme che hanno distrutto un ristorante, alcune ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Roma sotto "Sotto lo stesso cielo". Racconti e immagini di Roma fra gli anni '60 e '80 Abitare a Roma La guerra di potere musulmana (e la risposta dei cristiani)

Santa Sofia torna a essere moschea. Non siamo di fronte a uno scontro di civiltà, ma a giochi di potere, interni ed esteri, di Erdogan Non è stato un 29 maggio. Ma quasi. Alla fine di maggio del 1543, ...

Quasi tutti rintracciati i migranti fuggiti dai centri

ROMA - La ministra dell'Interno Lamorgese annuncia l'invio di militari in Sicilia per controllare le strutture di accoglienza: "Soprattutto dal punto di vista sanitario, la situazione è sotto controll ...

