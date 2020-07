Roma, schianto su viale del Muro Torto: motociclista in fin di vita (Di martedì 28 luglio 2020) Sono ore critiche per il centauro che questa mattina alla 11,45 si è schiantato mentre viaggiava a bordo del suo Gilera 500 su viale del Muro Torto. Trasportato all'ospedale Umberto Primo le condizioni del 53enne sono subito apparse gravi. Adesso occorre ricostruire la dinamica che ha portato all'impatto così violento da aver sparso i resti dello scooter per almeno 100 metri. Sul caso indagano i poliziotti della locale del gruppo Parioli coordinati dalla dirigente Donatella Scafati Leggi su iltempo

