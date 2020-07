Roma, Diawara: "Vincere col Torino per il quinto posto. Fiorentina? Abbiamo meritato" (Di martedì 28 luglio 2020) Roma - Il centrocampista della Roma Amadou Diawara è intervenuto ai canali ufficiali del club giallorosso per presentare la sfida contro il Torino: "Vogliamo i tre punti, per blindare il quinto posto. ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Roma, Diawara: “Vincere col Torino per il quinto posto. Fiorentina? Abbiamo meritato”: Il guineano: 'Con questo mo… - siamo_la_Roma : ?? Ha parlato Amadou #Diawara ?? “Con questo sistema di gioco ci stiamo trovando molto bene” ???? Le dichiarazioni del… - LAROMA24 : DIAWARA: 'Con il nuovo modulo ci troviamo molto bene. Questo è lo spirito giusto per arrivare alla gara col Sivigli… - forzaroma : Diawara: “Con questo modulo ho più spazio per costruire gioco”??? #ASRoma #TorinoRoma - clmedina25 : RT @asromaliveit1: #Arsenal, #Diawara è una delle alternative a #Thomas dell'Atletico. Cifre e dettagli via @danieletrecca #calciomercato… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Diawara Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: nuovo assalto a Diawara AsRomaLive.it Per intervenire in diretta durante la trasmissione Te la do io Tokyo

Amadou Diawara, calciatore dell'AS Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club giallorosso. Il match contro il Torino: "Contro il Torino vogliamo i tre punti, per blindare il q ...

Torino-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Torino e Roma si affronteranno nel penultimo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

Amadou Diawara, calciatore dell'AS Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club giallorosso. Il match contro il Torino: "Contro il Torino vogliamo i tre punti, per blindare il q ...Torino e Roma si affronteranno nel penultimo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.