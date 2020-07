Roma, a San Basilio il super-carabiniere: combattè la mafia con Dalla Chiesa (Di martedì 28 luglio 2020) Un super investigatore approda nel 'Bronx' Romano. Ha lavorato per anni nel reparto 'Sicurpena' dell'arma dei carabinieri fondato del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per la lotta alla mafia. Da ... Leggi su leggo

riccardomagi : Ci vediamo alle 18 in piazza San Silvestro a #Roma. Mobilitazione 'I sommersi e i salvati' per chiedere Governo ita… - amnestyitalia : Oggi alle 18.00 in Piazza San Silvestro a Roma ci saremo anche noi alla mobilitazione 'I sommersi e i salvati' per… - MSF_ITALIA : I sommersi e i salvati Appuntamento oggi alle 18 in Piazza San Silvestro a #Roma con la mobilitazione per chiedere… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: A San Basilio il super-carabiniere: combattè la mafia con Dalla Chiesa #Roma - swansailor : RT @SeaWatchItaly: Seguite qui la diretta di 'Sommersi e Salvati'. In piazza San Silvestro a Roma chiediamo la fine dei finanziamenti alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma San Roma, fugge dal ristorante per non pagare la pizza: si ferisce scavalcando e muore Il Messaggero Un pino sull'auto in corsa: tragedia sfiorata a Roma

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 luglio, un pino è caduto a Roma e ha centrato in pieno una vettura che stava transitando proprio sotto la pianta. Fortunatamente la conducente della vettura, una donn ...

Roma, pino cade su una Mercedes in piazza Venezia

Intorno alle 17.30 grosso pino è caduto in piazza San Marco, adiacente a piazza Venezia, all'altare della Patria, al capolinea dei bus Atac e sotto al Campidoglio. Nel crollare, ha colpito un'autovett ...

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 luglio, un pino è caduto a Roma e ha centrato in pieno una vettura che stava transitando proprio sotto la pianta. Fortunatamente la conducente della vettura, una donn ...Intorno alle 17.30 grosso pino è caduto in piazza San Marco, adiacente a piazza Venezia, all'altare della Patria, al capolinea dei bus Atac e sotto al Campidoglio. Nel crollare, ha colpito un'autovett ...