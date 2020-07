Roma a caccia di un nuovo direttore sportivo: tre nomi sul taccuino dei giallorossi per il dopo-Petrachi (Di martedì 28 luglio 2020) Con Petrachi che è stato sospeso dall'incarico all'incirca un mese fa ed il suo sostituto ad interim De Sanctis che potrebbe dimettersi a breve, in casa Roma è caccia aperta ad un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sono principalmente 3 i nomi segnati sul taccuino dei dirigenti giallorossi per ricoprire il suddetto incarico: il primo è quello di Fabio Paratici ma riuscire a mettere sotto contratto il ds della Juve al... Leggi su 90min

repubblica : Positivo al Covid viola la quarantena e viaggia in bus tra Roma e Sabaudia: caccia ai passeggeri - MarcoCampa10 : RT @mediainaf: Cina a caccia di materia oscura con “occhi d’aragosta”. Con un commento di Paolo Soffitta dell’@INAF_IAPS di Roma https://t.… - mediainaf : Cina a caccia di materia oscura con “occhi d’aragosta”. Con un commento di Paolo Soffitta dell’@INAF_IAPS di Roma… - Agimegitalia : #Scommesse calcio #SerieA: #Lazio a caccia del secondo posto, biancocelesti avanti a 1.16 con il #Brescia. Su… - Jammasrl : Lazio a caccia del secondo posto: biancocelesti avanti a 1.16 con il Brescia. Su Sisal Matchpoint vittorie anche pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma caccia Roma, tre nomi per il dopo Petrachi: caccia al nuovo direttore sportivo Corriere dello Sport Portieri, chi schierare al Fantacalcio nella 37ª giornata?

PIERLUIGI GOLLINI - Il Parma è in forma e davanti sa pungere, manca Toloi ma l'Atalanta dietro si comporta quasi sempre bene. SAMIR HANDANOVIC - Sono le gare in cui può e sa fare la differenza, peralt ...

“No al pensiero unico sul Covid. L’Eretico dà voce ai liberi fuori dal coro”

Quattro giorni tra Camera e Senato per dar voce all'altra verità. Il messinese Angelo Giorgianni con l'Eretico spiega: c'è un'emergenza democratica “Con noi ci sono liberi pensatori, liberi medici, li ...

PIERLUIGI GOLLINI - Il Parma è in forma e davanti sa pungere, manca Toloi ma l'Atalanta dietro si comporta quasi sempre bene. SAMIR HANDANOVIC - Sono le gare in cui può e sa fare la differenza, peralt ...Quattro giorni tra Camera e Senato per dar voce all'altra verità. Il messinese Angelo Giorgianni con l'Eretico spiega: c'è un'emergenza democratica “Con noi ci sono liberi pensatori, liberi medici, li ...