Rocco Casalino, parla Jose Carlos Alvarez: 'Del trading online non sapeva nulla. Ho pensato al suicidio, tra noi è finita' (Di martedì 28 luglio 2020) La perdita di denaro con il trading online ha posto fine alla relazione tra Rocco Casalino e il c ompagno Jose Carlos Alvarez . A raccontare come sono andate le cose è stato proprio Alvarez che in un'... Leggi su leggo

Linkiesta : Rocco e il suo anello #Casalino, la mille euro e la stangata alla vaccinara ?? L‘articolo di @lasoncini: ttps://b… - meb : Per anni i 5Stelle ci hanno attaccati per ciò che hanno fatto (o NON hanno fatto) i nostri affetti più cari. Oggi c… - riotta : Rocco Casalino e il suo compagno han diritto di dimostrare la loro estraneità a qualunque sospetto nella vicenda tr… - saggiadecisione : “Gli ho detto: amore, se vogliono indagare che indaghino”. Manco a #TemptationIsland - FilippoCarmigna : 'Non attaccare Conte'. Grillo telefona a Di Maio dopo per l'affaire Casalino: timore nel M5s -