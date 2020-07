Rocco Casalino, fidanzato Jose Carlos Alvarez: “Ci siamo lasciati, è finita al 100%” (Di martedì 28 luglio 2020) Solo nei giorni Rocco Casalino, portavoce del Presidente del Consiglio Conte, interveniva pubblicamente per difendere il compagno cubano Jose Carlos Alvarez dopo essere stato segnalato all’antiriciclaggio per operazioni sospette. “E’ stato vittima del trading online”, aveva detto. Il nome del compagno di Casalino era così stato riportato da tutti i media. Adesso Alvarez si è... L'articolo Rocco Casalino, fidanzato Jose Carlos Alvarez: “Ci siamo lasciati, è finita al 100%” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Rocco Casalino, fidanzato Jose Carlos Alvarez: "Ci siamo lasciati, è finita al 100%"

Trading online, l’importanza di aprire un conto demo per gli inesperti

Ripetiamo tutti insieme: il trading online non è un gioco. Scommettere su un asset non è come lanciare i dadi alla roulette puntando sul rosso o sul nero. La definizione che il portavoce del premier, ...

