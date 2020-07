Rocca di Papa, audizione in regione: 150 operatori senza paga al San Raffaele (Di martedì 28 luglio 2020) “Con l’audizione di oggi abbiamo acceso un faro su una delle tante conseguenze dell’emergenza sanitaria che ci ha colpito, in cui troviamo strutture di accoglienza private che perdono l’accreditamento e lavoratori che rimangono senza lavoro dopo essere stati in prima linea nella battaglia contro il Covid insieme a medici e infermieri. Questa la situazione attuale della casa di cura privata accreditata San Raffaele di Rocca di Papa a cui è stato revocato l’accreditamento e dei suoi 150 lavoratori rimasti senza stipendio”. Così in una nota la presidente della commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio Eleonora Mattia (Pd). “Fermo restando il riconoscimento per legge regionale dell’esperienza che i lavoratori hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Rocca Papa Rocca di Papa, il Ministero sconfessa la Cimino sul diritto di voto. Calcagni: "Chieda scusa" Castelli Notizie S. Raffaele Rocca di Papa, Righini (FdI): c'è intesa su personale

Roma, 28 lug. (askanews) - "In merito alle prospettive di riassorbimento dei 148 dipendenti della RSA San Raffaele Rocca di Papa in seguito alla revoca dell'accreditamento al Servizio Sanitario Region ...

Real Rocca di Papa L.R. calcio, Romei: “Che orgoglio essere qui"

Rocca di Papa (Rm) – Indosserà la fascia di capitano nella nuova avventura in Eccellenza della squadra del suo paese. Giorgio Romei, esterno offensivo classe 1996, non poteva dire di no al Real Rocca ...

