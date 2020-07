Risultati Serie A, 37ª giornata LIVE: Malinovskyi in gol su punizione, la classifica (Di martedì 28 luglio 2020) Risultati Serie A – Penultima giornata del campionato di Serie A, si decidono gli ultimi verdetti. Corsa avvincente per Europa League e salvezza, occhi puntare anche per stabilire le posizioni delle tre squadre in Champions League che faranno compagnia alla Juventus. Si parte con la sfida tra Parma e Atalanta, la squadra di Gasperini ha intenzione di tornare al successo dopo il pareggio contro il Milan. In serata il big match tra Inter e Napoli. Mercoledì il piatto forte, la Lazio in casa contro il Brescia, ultima chance per il Lecce sul campo dell’Udinese. Il Genoa cerca un risultato positivo contro il Sassuolo. La Juventus a Cagliari, la Roma a Torino. Risultati Serie A Martedì 28 luglio ore 19.30 Parma-Atalanta 1-1 (42′ Kulusevski, 71′ ... Leggi su calcioweb.eu

SerieA : Tanti gol e tante emozioni! ??? Ecco tutti i risultati della 3??6??ª giornata di #SerieATIM! Non perderti nessun… - SerieA : I risultati aggiornati della 3??5??ª giornata! Partita per partita. ? Non perderti nessuna news, scarica l’App uff… - reginaofdreamss : non lo dico perché sono di parte giuro ma mandy è quella che si spacca più di tutti in questa serie con risultati p… - zazoomblog : Risultati Serie A 37ª giornata LIVE: gol dell’ex di Kulusevski la classifica - #Risultati #Serie #giornata #LIVE: - blek57 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Iniziative serie, ecco cosa serve, non tweet. Quelli fateli quando si saranno otten… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie Risultati serie A, gol e highlights: Torino e Udinese si salvano Sky Sport Sampdoria-Ranieri, retroscena sul contratto. Ora vuole garanzie tecniche per restare

Da quando è arrivato lui sulla panchina blucerchiata, ottobre 2019, la Sampdoria ha cambiato marcia: prestazioni, gioco e risultati che hanno permesso alla squadra di allontanarsi dalle zone caldissim ...

Pioli: “Nella prossima stagione consolidamento dei risultati ottenuti da gennaio”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) alla vigilia di Sampdoria-Milan, gara della 37^ e penultima g ...

Da quando è arrivato lui sulla panchina blucerchiata, ottobre 2019, la Sampdoria ha cambiato marcia: prestazioni, gioco e risultati che hanno permesso alla squadra di allontanarsi dalle zone caldissim ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) alla vigilia di Sampdoria-Milan, gara della 37^ e penultima g ...