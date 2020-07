Risultati Serie A, 37ª giornata LIVE: gol dell’ex di Kulusevski, la classifica (Di martedì 28 luglio 2020) Risultati Serie A – Penultima giornata del campionato di Serie A, si decidono gli ultimi verdetti. Corsa avvincente per Europa League e salvezza, occhi puntare anche per stabilire le posizioni delle tre squadre in Champions League che faranno compagnia alla Juventus. Si parte con la sfida tra Parma e Atalanta, la squadra di Gasperini ha intenzione di tornare al successo dopo il pareggio contro il Milan. In serata il big match tra Inter e Napoli. Mercoledì il piatto forte, la Lazio in casa contro il Brescia, ultima chance per il Lecce sul campo dell’Udinese. Il Genoa cerca un risultato positivo contro il Sassuolo. La Juventus a Cagliari, la Roma a Torino. Risultati Serie A Martedì 28 luglio ore 19.30 Parma-Atalanta 1-0 (42′ ... Leggi su calcioweb.eu

SerieA : Tanti gol e tante emozioni! ??? Ecco tutti i risultati della 3??6??ª giornata di #SerieATIM! Non perderti nessun… - SerieA : I risultati aggiornati della 3??5??ª giornata! Partita per partita. ? Non perderti nessuna news, scarica l’App uff… - blek57 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Iniziative serie, ecco cosa serve, non tweet. Quelli fateli quando si saranno otten… - junews24com : Risultati Serie A 37ª giornata: gli aggiornamenti sulle gare - - SkyTG24 : Serie A, 37esima giornata: oggi in campo Parma-Atalanta e Inter-Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie Risultati serie A, gol e highlights: Torino e Udinese si salvano Sky Sport Milan, Pioli: «La Sampdoria è serena. Noi vogliamo l’Europa League»

Stefano Pioli ha analizzato in conferenza stampa il match di Serie A contro la Sampdoria: le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa il mat ...

Ferrari, Elkann: «Binotto ha la mia fiducia. Il nostro ciclo inizierà nel 2022»

Il presidente Luca di Montezemolo iniziava spesso le sue analisi sulla Ferrari mettendo in fila «tre cose», John Elkann, il presidente di Exor, la holding della famiglia di cui fanno parte anche Ferra ...

Stefano Pioli ha analizzato in conferenza stampa il match di Serie A contro la Sampdoria: le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa il mat ...Il presidente Luca di Montezemolo iniziava spesso le sue analisi sulla Ferrari mettendo in fila «tre cose», John Elkann, il presidente di Exor, la holding della famiglia di cui fanno parte anche Ferra ...