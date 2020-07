Risultati NBA – Nets e Clippers ko, colpo Magic contro i Nuggets: Antetokounmpo ne fa 30 ma perde contro i Pelicans (Di martedì 28 luglio 2020) Manca sempre di meno al ritorno in campo ufficiale dell’NBA e le franchigie continuano a sfidarsi nelle amichevoli di Orlando. Nella notte italiana ben 4 partite con Risultati interessanti. I Clippers sono stati sconfitti dai Kings di Bogdanovic (21 punti), pur potendo contare su 19 punti di Paul George e 17 di Kawhi Leonard. Niente da fare per Brooklyn che, nonostante i 23 punti di LeVert e la doppia doppia di Allen da 19 punti e 10 rimbalzi, è stata sconfitta dai Jazz di Gobert (2° punti) e Mitchell (14 punti). I 17 punti di Clark firmano il successo dei Magic sui Nuggets, mentre i Pelicans ottengono una vittoria convincente sui Bucks: orfana di Zion Williamson, New Orleans mette in mostra un J.J. Redick in grande spolvero (20) che permette di arginare la forza dirompente di ... Leggi su sportfair

