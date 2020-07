Risoluzione maggioranza: "No a election day nelle scuole" (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug (Adnkronos) - No all'election day nelle scuole a settembre. Lo prevede la Risoluzione di maggioranza presentata al Senato in occasione delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Il Senato impegna il governo "ad assicurare a settembre l'ordinario avvio dell'anno scolastico 2020/2021, con la ripresa in presenza delle attività didattiche" e la ripresa, nel più breve tempo possibile, delle attività universitarie in presenza". Il documento, tra le altre cose, invita anche a "individuare gli spazi più adatti ad accogliere le operazioni di celebrazione della tornata elettorale e referendaria dei prossimi 20-21 settembre, preferendo la scelta di non svolgere dette procedure all'interno degli edifici scolastici". Leggi su iltempo

dileguossi : RT @riktroiani: ??La maggioranza impegna il Governo 'a definire come termine ultimo per lo #statodiemergenza il 15 ottobre 2020' e a 'defini… - Kottomano : RT @riktroiani: ??La maggioranza impegna il Governo 'a definire come termine ultimo per lo #statodiemergenza il 15 ottobre 2020' e a 'defini… - ValeRossignoli : RT @ultimenotizie: Il 15 ottobre: è questa la data di proroga dello stato di emergenza che dovrebbe indicata nella risoluzione di maggioran… - Ilconservator : RT @riktroiani: ??La maggioranza impegna il Governo 'a definire come termine ultimo per lo #statodiemergenza il 15 ottobre 2020' e a 'defini… - Adnkronos : Risoluzione maggioranza: 'No a election day nelle scuole' -

Ultime Notizie dalla rete : Risoluzione maggioranza Risoluzione maggioranza: "No a election day nelle scuole" Adnkronos Risoluzione maggioranza: "No a election day nelle scuole"

Roma, 28 lug (Adnkronos) - No all'election day nelle scuole a settembre. Lo prevede la risoluzione di maggioranza presentata al Senato in occasione delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Il S ...

Coronavirus, in Italia risalgono i contagi. Proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre

Risalgono leggermente i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 181 (ieri erano stati 170 in più), secondo i dati del ministero della Salute. Le vi ...

Roma, 28 lug (Adnkronos) - No all'election day nelle scuole a settembre. Lo prevede la risoluzione di maggioranza presentata al Senato in occasione delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Il S ...Risalgono leggermente i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 181 (ieri erano stati 170 in più), secondo i dati del ministero della Salute. Le vi ...