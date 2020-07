Rinforzo in difesa, dal Belgio rilanciano: c’è l’offerta del Benevento (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Le voci si fanno sempre più insistenti e iniziano a spuntare anche le cifre del possibile affare tra il Benevento e il Waasland-Beveren. Oggetto del contendere il cartellino del giovane terzino sinistro Daam Foulon. Il nome del 21enne originario di Mechelen sarebbe appuntato sul taccuino del direttore sportivo Pasquale Foggia. Il dirigente della Strega avrebbe avanzato un’offerta al club belga per regalare a Pippo Inzaghi un nuovo Rinforzo in vista della serie A. Per convincere il Waasland-Beveren a lasciar partire Foulon, il cui contratto scade nel giugno 2021, Foggia avrebbe messo sul piatto un assegno da 500mila euro. La prossima mossa spetterà alla società con sede a Beveren, in ballo c’è il futuro del 21enne terzino sinistro cresciuto nel ... Leggi su anteprima24

AndreaPertosa : @PaoloCond @SkySport Con un De Paul tatticamente ormai maturo, l'Atalanta potrebbe davvero candidarsi per lo scudet… - BlunoteWeb : D/H – Molfetta: nuovo rinforzo in difesa, arriva un ex Foggia e Andria - sportli26181512 : Glik, ci siamo: lunedì sarà a Benevento: Il difensore in arrivo dal Monaco sarà il primo rinforzo per la difesa: è… - news24_napoli : Calciomercato Milan, rinforzo in difesa: Maldini ci riprova - AlmaCalcioTosca : Eccellenza - Colligiana, che rinforzo in difesa, Alderotti! -

Ultime Notizie dalla rete : Rinforzo difesa Rinforzo in difesa per l'Audace Cerignola, arriva Silletti dal Gravina lanotiziaweb.it Djukic e Krseven la Gemonese parla sloveno

I giallorossi ufficializzano i rinforzi per la difesa e la mediana È Dimas Goncalves il sogno per l’attacco del Brian Lignano / GEMONA È sempre più a trazione slovena la Gemonese del confermato mister ...

Calciomercato, news e trattative del 27 luglio

Appena terminata la stagione, il Chelsea si concentra sul futuro e pianifica le mosse del suo mercato. Come scrive Sky Sports, i ruoli su cui si concentrerà la ricerca dei Blues sono quelli del portie ...

I giallorossi ufficializzano i rinforzi per la difesa e la mediana È Dimas Goncalves il sogno per l’attacco del Brian Lignano / GEMONA È sempre più a trazione slovena la Gemonese del confermato mister ...Appena terminata la stagione, il Chelsea si concentra sul futuro e pianifica le mosse del suo mercato. Come scrive Sky Sports, i ruoli su cui si concentrerà la ricerca dei Blues sono quelli del portie ...