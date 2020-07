Riforma pensioni 2021: come cambiano le modalità di pensionamento, ultime novità (Di martedì 28 luglio 2020) Nel corso del tour europeo che vede il premier italiano, Giuseppe Conte, discutere con i maggiori esponenti dei Paesi UE sul tema del “Recovery Fund”, per poter finalmente accedere ed usufruire dei fondi della comunità europea, si è parlato molto anche in merito al tema Riforma pensioni 2021. Si tratta di uno degli argomenti centrali e determinanti non solo per il destino di milioni di cittadini italiani in età di pensionamento, ma anche per quelli degli altri Paesi europei. In particolare, durante la discussione sul “Recovery Fund”, gli aspetti maggiormente criticati dagli Stati dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia sono la cosiddetta Quota 100 per le pensioni e il Reddito di Cittadinanza. Per quanto riguarda l’aspetto ... Leggi su leggioggi

