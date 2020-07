Rifiuti, destinazione Africa: 42 tonnellate sequestrate al porto di Napoli. Anche elettrodomestici e pneumatici (Di martedì 28 luglio 2020) Da tempo la Nigeria e il Burkina Faso sono diventati le discariche di Rifiuti dall’Europa e nei porti italiani si susseguono i sequestri. L’ultimo porta la data di oggi ed è avvenuto nello scalo di Napoli. Quarantadue sono le tonnellate di Rifiuti speciali diretti in Africa scovate dai funzionari di Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Napoli 1, insieme con militari del II Gruppo della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di diverse operazioni. I Rifiuti speciali pericolosi e non, erano stipati in quattro container destinati in Nigeria e Burkina Faso che, sulla base della documentazione accompagnatoria, avrebbero dovuto contenere, invece, effetti personali e masserizie. Al loro interno sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

