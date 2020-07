Responsabilità medica: il danno è la lesione del diritto alla salute (Di martedì 28 luglio 2020) L'interesse primario nella responsabilità medicaL'onere della provaI protocolli previsti in ospedale non bastanoL'interesse primario nella responsabilità medicaTorna su Per la Corte di cassazione, come ribadito nella pronuncia n. 11599/2020 qui sotto allegata, quando le obbligazioni di diligenza professionale del medico non sono correttamente adempiute, a venire in rilievo come danno è la lesione del diritto alla salute, da intendersi come interesse primario presupposto a quello regolato contrattualmente. Non rileva, invece, il perseguimento delle leges artis nella cura del creditore, che è l'interesse strumentale che l'obbligazione è preposta a soddisfare. L'onere della provaTorna su Da ciò discende che, se è dedotta ... Leggi su studiocataldi

